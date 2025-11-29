Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro’nun tedavüle girdiği 2002’den bu yana en kapsamlı banknot yenileme sürecini başlatıyor. Tamamen yeni tasarımlar için “Nehirler ve Kuşlar” ile “Avrupa Kültürü” olmak üzere iki tema belirlendi. Mevcut Euro banknotları ise yeni seri çıksa da geçerliliğini koruyacak.

ECB, bu kapsamlı değişiklik için gelişen sahtecilik tekniklerine karşı üstün koruma ve çevreci materyallerin kullanılmasını neden gösterdi. Ayrıca Euro'ların değişimi görme engelliler için daha belirgin ve ayırt edilebilir tasarımlar olacağı belirtildi.

ECB, banknotların görünümünü baştan yaratmak için geniş katılımlı bir tasarım yarışması düzenledi. Avrupa’nın dört bir yanından grafik tasarımcıların başvurduğu yarışmada iki tema öne çıktı:

“Flüsse und Vögel” – Nehirler ve Kuşlar

“Europäische Kultur” – Avrupa Kültürü”

Artı33'de yer alan habere göre, Her iki tema da kıtanın doğal ve kültürel mirasını yansıtmayı amaçlıyor. Bu temada banknotların ön yüzüne farklı doğa manzaraları ve kuş türleri yer alacak. Diğer tema ise Avrupa’nın kültürel birikimini ön plana çıkarıyor. Yeni banknotlarda yer alması beklenen isimler:

5 Euro: Maria Callas

10 Euro: Ludwig van Beethoven

20 Euro: Marie Curie

50 Euro: Miguel de Cervantes

100 Euro: Leonardo da Vinci

200 Euro: Bertha von Suttner

Banknotların arka yüzünde sahne sanatları, müzik festivalleri, okullar, kütüphaneler ve sanat galerilerinden sosyal sahneler bulunacak.

NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Yenileme süreci çok aşamalı ilerliyor. Seçilen tasarımcılar, 2026 Mart ayına kadar nihai çalışmalarını sunacak. Ardından bağımsız jüri her tema için en fazla beş finalisti belirleyecek. Avrupa vatandaşları da çevrim içi oylama ile görüşlerini bildirebilecek.

Nihai kararın 2026 sonunda açıklanması bekleniyor. Ancak yeni tasarımların piyasaya sürülmesi, güvenlik ve kalite süreçleri nedeniyle birkaç yılı bulacak.

ESKİ BANKNOTLARA NE OLACAK?

ECB, mevcut Euro banknotlarının geçerliliğini kaybetmeyeceğini açıkça duyurdu. Vatandaşların elindeki hiçbir banknot yeni seri nedeniyle değerini yitirmeyecek.