Son dönemde sosyal medyada yayılan "bant tekniğiyle kakül kesme" yöntemi, saç kesiminde yeni bir akım başlattı. Özellikle kuaföre gitmeden evde kendi kakülünü kesmek isteyenler, bu pratik ve ekonomik yöntemi tercih ediyor.

Kullanıcılar, özellikle TikTok ve Instagram'da paylaştıkları videolarda, bant tekniğiyle düz ve simetrik kakül elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yöntemle saç, alın hizasında bir bant yardımıyla sabitleniyor ve kesim bu bantın alt çizgisine göre yapılıyor.

KURU SAÇLARA UYGULAYIN

Kuaförler, yöntemin doğru uygulandığında işe yaradığını ancak bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Saç stilisti, "Islak saç kesildiğinde kuruyunca kısalır. Bu yüzden kakülü mutlaka kuru saçta kesmek gerekir. Ayrıca mutfak makası yerine profesyonel saç makası kullanılmalı" diyerek uyarıda bulundu.

Uzmanlara göre bant tekniği, kakülün eşit uzunlukta ve simetrik görünmesini kolaylaştırıyor. Ancak fazla kısaltma riskine karşı saçın önce uzun bırakılıp sonrasında kısaltılması önerilmekte.

EVDE KAKÜL KESMENİN ADIMLARI

Güzellik blogger’ları ve kuaförler, yöntemi denemek isteyenlere şu adımları öneriyor:

Saç tamamen kuru ve düz olmalı.

Alnın ön kısmından üçgen biçiminde kakül bölümü ayrılmalı.

Maskeleme bandı, istenen uzunluk hizasında alın üzerine yapıştırılmalı.

Bantın altından dikkatlice kesim yapılmalı.

Tarayıp son düzeltmeler makasla tamamlanmalı..