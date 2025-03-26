Günlük hayatta yapılan küçük değişimlerin beyni koruduğu ve bunama gibi rahatsızlıkları önlediği ortaya çıktı. Bunlar arasında banyoda şarkı söylemek de var.

KADEHLERİNİZİ KÜÇÜLTÜN

Uzmanlar alkol tüketimin azaltılması için özellikle küçük kadehlerin kullanılmasını önlüyor. Çünkü alkolün beyinde ciddi hasarlar bıraktığı ve demansa neden olduğunu ortaya koydu.

OKUMAK, BEYİNİ GELİŞTİRİYOR

Yeni beceriler de zihne ve beyne iyi geliyor. Bu beyin hücrelerin yenilenmesini destekliyor. Özellikle okumanın ezber ve odaklanma açısından faydalı bir aktivite olduğu belirtiliyor.

DİŞLERİNİZ FIRÇALAYIN

Dişleri fırçalamak ve diş ipi kullanmak hem diş kaybını önlüyor hem bilişsel gelişmeyi önlüyor. Yapılan araştırmalarda, diş eti hastalıklarının Alzheimer'la bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı.

SÜREKLİ GÜLÜN

Sürekli gülmek ve sosyalleşmek de dopamin salgıladığı için beyni koruyor.

En önemli alışkanlıklardan biri de günde 7 ila 8 saat uyumak. Bu beyindeki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Az uyumak demans riskini azaltıyor.

BANYODA ŞARKI SÖYLEYİN

Sesiniz kötü diye şarkı söylemezlik yapmayın. En azından duşta şarkı söyleyebilirsiniz. Bu beyin kimyasallarını dengeliyor ve hafızayı güçlendiriyor. Grup halinde şarkı söylemek de etkiyi artırıyor.