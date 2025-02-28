Banyonuzu uzun süredir temizlemediyseniz muhtemelen duş ya da lavabonuzda pembe renkli lekelere rastlayabilirsiniz. Bu rahatsız edici görüntüye sahip olan madde bir küf değil aslında. NHS cerrahı Dr. Karan Rajan’ın açıklamalarına göre, bu aslında serratia marcescens adı verilen bir bakteri türü.

Dr. Rajan, TikTok hesabında, bu bakterinin nemli ve sıcak ortamlarda hızla çoğaldığını söyledi.Özellikle sabun ve şampuan kalıntılarında bulunan yağları besin kaynağı olarak kullandığı için banyolar bu bakterilerin yaşam alanı.

AÇIK YARALARA TEMAS ETTİĞİNDE ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR

Sağlık açısından ciddi tehdit oluşturmayan bu bakteriler göz ya da açık yaralara temas ettiğinde tehlikeli olabilir. Dr. Rajan’a göre, böyle bir temas, gözlerde şiddetli kaşıntı, yanma hissi ve irin oluşumuna neden olabilen konjonktivit gibi enfeksiyonlara yol açabilir.

Risk grubunda olanlar ise bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler. Kanser tedavisi görenler, diyabet hastaları ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler için bu bakteri oldukça tehlikeli. Solunum yollarını ve bağırsakları etkileyen bu bakteri idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabiliyor. Ağır vakalarda ise kan dolaşımına karışıp zatürre ve akciğer enfeksiyonlarına ya da ölümcül olan sepsise kadar gidiyor.

DOKULARA ZARAR VERİYOR

Bu pembe doku, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek vücudun kendi dokularına zarar vermesiyle organ yetmezliğine yol açabilen tehlikeli bir durum. Tabaka, tek başına tehdit oluşturmasa da banyonuzda küf ve diğer zararlı organizmaların üreyebileceğine dair önemli bir uyarı da bulunuyor. Özellikle siyah küf, solunum yolu enfeksiyonları, astımın kötüleşmesi, kronik öksürük, baş ağrısı, kas ağrıları ve cilt kuruluğu gibi sağlık problemleri yaşatabilir.

BANYO DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİDİR

Dr. Rajan, hijyenin önemine dikkat çekerek, banyonun düzenli temizlenmesi ve nem seviyesinin düşük tutulması gerektiğini vurguladı. Bakteri ve küf oluşumunu önlemek için banyonuzu iyi havalandırmanız, duş sonrası pencereleri açmanız ya da bir aspiratör kullanmanız gerektiğini söyledi.

Ayrıca, düşündüğünüzden çok daha fazla bakteri barındırabileceğinden, banyonuzu sık sık dezenfekte etmenin sağlığınız için önemli olduğunu belirtti.