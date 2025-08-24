Olay, Bozova’ya bağlı kırsal Tatarhüyük Mahallesi’nde meydana geldi.
Ailesiyle birlikte göl kenarında piknik yapan Deniz Süleyman, serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Süleyman’ı fark eden Suriyeli Kanewar Osman, onu kurtarmak için suya atladı. Deniz Süleyman’a ulaşamayan Osman, suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan kendi imkanıyla çıkan Kanewar Osman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Deniz Süleyman’ın bulunması için dalgıç ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
BALÇIĞA SAPLANMIŞ
Yüzme bilmediği öğrenilen Süleyman’ın balçığa saplanmış halde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Bu sırada acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi.
Süleyman’ın cenazesi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.