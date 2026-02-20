Ekim ayında Samsun Ladik Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan Tuğçe Orhan, dış görüntüsü ile sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Dünyanın en çok satan oyuncak bebeklerinden 'Barbie' karakterine benzetilen Orhan'ın yeni görevi belli oldu.

KAYMAKAM OLARAK ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları ile Orhan, Ladik'Te vekaleten sürdürdüğü görevine asaleten atanmış oldu.

AKP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Orhan'ın dış görünüşü ile ilgi çekmesine bir yorum da AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den gelmiş, Böhürler, "Bir erkek kaymakam başarısıyla haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısıyla haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil" ifadelerini kullanmıştı.