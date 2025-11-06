Brezilya'da Barbie bebeğe benzemek için 27 ameliyat geçiren 31 yaşındaki influencer'ın ölümü "şüpheli" olarak nitelendirildi.
Brezilya ‘nın Sao Paulo kentinde yaşayan 31 yaşındaki ünlü influencer Barbara Jankowski yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Ölümü şüpheli bulunan Jankowski ‘nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
BARBİE BEBEK OLMAK İSTEDİ
Barbara Jankowski’nin ikonik Barbie bebeğe benzemek için tam 27 estetik ameliyat geçirip 42 bin sterlinden fazla para harcadığı belirtildi.
HAYRANLARI ŞOKE OLDU
Instagram'da 550 binden fazla, TikTok'ta ise 344.000 takipçisi olan Jankowski Brezilya'da "İnsanlık Dışı Bebek" anlamına gelen Boneca Desumana lakabıyla tanınıyordu.
Jankowski Brezilya’da televizyon proğramları ve reklam kampanyalarında sıkça yer alıyordu.