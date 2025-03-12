Geçtiğimiz sezonun sonlarından itibaren Barcelona’nın fizyoterapisti Julio Tous’un gözetiminde çalışan Pedri, sakatlık problemlerinden kurtularak fiziksel olarak en iyi dönemine ulaştı. Bunun sonucunda, bu sezon sahada fark yaratan istatistiklere imza atıyor. Benfica karşısında, takımın yıldızları Lamine Yamal ve Raphinha’nın da parladığı bir maçta, oyunun gerçek lideri yine Pedri oldu.

Karşılaşmada 13,6 kilometre koşan Pedri, sadece bu maçın değil, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki en çok mesafe kat eden oyuncusu konumunda. Turnuvada şimdiye kadar çıktığı 10 maçta toplamda 114,7 kilometre koştu. Bu alanda takım arkadaşları Koundé, Raphinha, Lewandowski ve Casadó’yu geride bıraktı.

Benfica karşısındaki performansı sadece koşu mesafesiyle sınırlı kalmadı. Pedri, maç boyunca en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncu oldu (3), en çok top kapan isimlerden biri olarak Dani Olmo ile zirveyi paylaştı (10), ayrıca 5 başarılı müdahale ile defansif katkı da sağladı. Montjuïc tribünleri, onu savunmada büyük bir eforla geriye koşarak top kaptığı anlarda ayakta alkışladı.

Pedri, Barcelona formasıyla en iyi sezonunu geçirmeye çok yakın. İlk sezonunda 52 maçta 4 gol ve 5 asistle oynayan genç yıldız, bu sezon henüz üç ay daha olmasına rağmen 41 maça çıkıp 6 asist yaptı. Gol sayısında da en iyi sezonuna yaklaşmış durumda; 2022-23 sezonundaki 7 gollük performansına sadece iki gol uzaklıkta.