İspanyol futbolunun devlerinden Barcelona, mali sorunlarla boğuşuyor.

La Liga ekibinin son toplantısında, kulübün sezon sonuna kadar 159 milyon Euro birikmiş transfer borcu olduğu ortaya çıktı. Söz konusu borcun 140 milyon Euro'luk bölümünün sezon sonuna kadar ödenmesi gerektiği de aktarıldı.

ÜÇ TRANSFER BORCU KATLADI

Barcelona'nın borca sebebiyet veren transferleri de belli oldu. La Liga devinin 2022'de renklerine bağladığı isimler borcun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Söz konusu sezonda Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde transferleri için 150 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, anlaşılan bonservis ödemelerinin yarısından azının ödendiği mali raporlara yansıdı.

Barcelona'nın anlaşma gereği Brezilyalı yıldız Raphinha için 42, Kounde için 25 ve takımın golcüsü Lewandowski için de 10 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Bu üç ismin yanı sıra şu an Barcelona'da forma giymeyen Vitor Roque için de 25 milyon Euro'luk bir ödeme yapılması gerekecek.

Barcelona'ın, Dani Olmo transferinden ötürü RB Leipzig'e 18 milyon Euro ve Manchester City'ye Ferran Torres için 13,5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Katalan ekibinin, söz konusu borcu kapatabilmek için oyuncu satışına yönelmesi bekleniyor.