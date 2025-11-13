Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, Joan Penarroya ile yollarını ayırmasının ardından takımı 2010 yılında EuroLeague şampiyonluğuna taşıyan Xavi Pascual ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki teknik adam, kendisini 2027-28 sezonu sonuna kadar kulübe bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Pascual, 2009-2014 yılları arasında Barcelona'yı beş kez Dörtlü Final'e taşıdı ve 2010 yılında takımın başında EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.

Bu sezon, Penarroya yönetimindeki Barcelona, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı EuroLeague'de 8. sırada yer alıyor.