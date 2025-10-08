İspanya'nın Barcelona Kulübü, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti.

Katalonya radyosu RAC1'in verdiği haberde, Barcelona, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in, Eurocup'ın üçüncü haftasında 15 Ekim'de Nou Congost salonunda Baxi Manresa ile oynayacağı maç öncesinde, sabah saatlerinde Blaugrana Salonu'ndaki tesislerini kullanma talebine kamu düzeni gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.

RAC1, Barcelona'nın "lojistik ve kamu düzenini bozma gerekçeleriyle" İsrail takımına kapılarını açmadığını duyurdu.

Diğer yandan İspanya'da Spor Bakanlığına bağlı olan Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav Jerusalem maçını "yüksek riskli" ilan etti.

Komisyon, Baxi Manresa'dan organizatör kulüp olarak "güvenlik önlemlerini güçlendirmek için gerekli adımları atmaya" çağırdı.

Baxi Manresa'nın bazı taraftar grupları ise İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edilmesi için Katalan kulübü ile İsrail takımı arasındaki maçın askıya alınması çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.

"SOYKIRIMCILARA VERMEYİZ"

Taraftar grupları sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları mesajda, "Basketbolun, bizi çevreleyen gerçeklikten izole edilmiş bir balonun içinde var olamayacağına kesinlikle inanıyoruz. İsrail Devleti soykırım yaparken, kendi stadyumumuzda bir İsrail takımının bulunmasını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Mesajımız açık ve güçlü. İnsan hayatı, herhangi bir spor etkinliğinden çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı alınan kararlara benzer olarak Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'in de tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep etmişti.