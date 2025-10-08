LaLiga devi Barcelona'nın efsane isimlerinden Jordi Alba, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, sezon sonunda futbolu bırakma kararı verdiğini açıkladı. Jordi Alba, uzun yılllar Barcelona'da forma giymişti.

İnter Miami ve Jordi Alba'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı:

"Herkese merhaba, hayatımda bir dönemi kapatmanın zamanı geldi. Bu sezon sonunda profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. Bunu mutlak bir inançla, dolgunlukla ve mutlulukla yapıyorum. Çünkü bu yolda mümkün olan tüm tutkuyla yürüdüğümü hissediyorum. Ve şimdi yeni bir aşama açmanın ve bir öncekini en iyi duygularla kapatmanın tam zamanı. Futbol bana kesinlikle her şeyi verdi."