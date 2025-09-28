İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasında Barcelona, geriye düştüğü maçta Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

Sahasında Real Sociedad ile karşılaşan Barcelona, 31. dakikada Alvaro Odriozola'nın attığı gole 43. dakikada Jules Kounde ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Robert Lewandowski ile öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan Katalan temsilcisi, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 19 yapan Barcelona, liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 5 puanda kaldı.