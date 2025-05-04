İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Real Valladolid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi dönüşü yedek ağırlıklı çıktığı maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 6. dakikada Ivan Sanchez attığı golle 1-0 geriye düştü. Maçın ikinci yarısında ilk 11'in değişilmez isimleri oyuna dahil olunca karşılaşmanın seyri değişti.
54. dakikasında Raphinha ve 60. dakikasında Fermin Lopez'in kaydettiği gollerin ardından Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Barcelona 79 puanla La Liga'da liderliğini sürdürürken Real Valladolid ise 16 puanla son sıraya demir attı.