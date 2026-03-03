Jeremy Mathieu'nun 2002-03 sezonunda Sochaux'ta profesyonelliğe geçerek başladığı kariyeri, sırasıyla Toulouse, Valencia ve Barcelona'da devam etti. 2014-15'te Barcelona'ya 20 milyon euro bedelle transfer olan Fransız stoper, İspanyol devinin formasıyla 91 maça çıktıktan sonra Portekiz ekibi Sporting'e bedelsiz olarak transfer oldu. Burada bir süre futbola ara verip ülkesinde Luynes kulübü ile geri dönen Mathieu'nun kariyeri 2023-24'te Luynes'te sona erdi.

FUTBOLU BIRAKTI BAŞI BELADAN KURTULMADI

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre sessiz bir hayat süren Jeremy Mathieu, kısa bir süre önce Fransa'daki bir spor mağazasında tezgahtarlık yaparken görüntülendi. Eski futbolcu, görüntünün viral olmasının ardından röportaja gelen beIN Sports Fransa muhabirlerine "hayatında pek çok sorun olduğunu" ifade etti.

"TEZGAHTARLIK YAPIYORSAM SEBEBİ VAR"

Depresyonda olduğunu ve bundan haberdar olan Sochaux'tan eski takım arkadaşı Loic Lova-Landre'nin, kendisine şirketinde tezgahtarlık pozisyonunda yer bulduğunu aktardı. Depresyonun yanı sıra hukuki bir mücadele verdiğini de belirten Mathieu, şöyle konuştu:

"Açıklayabileceğim bir konu değil ama tezgahtarlık yapıyorsam bunun sebebi bana ciddi sorunlar yaşatan bir durumla ilgili. Sadece şunu söyleyebilirim ki şu anda devam eden bir dava sürecinin içindeyim. Ömrüm boyunca bu işi yapmayacağım."