İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla sahasında Barcelona'yı ağırladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Sevilla'ya gollerini 13. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez 36. dakikada Isaac Romero, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6'da Akor Adams kaydetti.
Barcelona'nın maçtaki tek golünü 45+7'de Marcus Rashford attı.
Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralık Batista Mendy 73 dakika sahada kalırken, eski Galatasaraylı Marcao maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Sevilla 13 puana ulaşırken, Barcelona 19 puanda kaldı.