Soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

AYNALI YATAK ODASI

Sabah'ın haberine göre tanık ifadesinde, "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" dedi.

5 FARKLI TORBACI

Tanık ifadesinin devamında, bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.

ÖNLEM İÇİN ARKADAŞLARININ TELEFONUNDAN SİPARİŞ

Uyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, "Hatta kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

İfadede ayrıca, uyuşturucu maddenin gittiği bazı eğlence mekanlarına da sipariş verdiklerini de öne sürdü.

Tanık ifadesinde, bu eve en çok gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de olduğunu belirterek, o eve ayrıca Ersoy'un arkadaş grubu olan A.G., M.K.'nin de geldiğini söyledi.

BARCELONA'DA TOPLANIP UYUŞTURUCU İÇTİLER İDDİASI

Savcılığın yaptığı araştırmada, Mehmet Akif Ersoy'un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'ya giderek burada uyuşturucu kullanıp benzer ilişkilere girdikleri öne sürüldü