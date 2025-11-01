La Liga devi Barcelona'nın altyapısından yetiştikten sonra A Takım forması altında 16 sene forma giyen ve kaptanlık görevini de üstlenen Lionel Messi, Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimlerine odaklandı.

MLS ekibi Inter Miami'de aktif olarak forma giyen Arjantinli futbolcu, Barcelona'daki son senesinde Laporta yönetiminin kendisine yeni kontrat sözü vermesine rağmen mali gerekçeleri öne sürerek Messi ile yola devam etmemişti. Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimi için Messi'nin intikam planı hazırladığı ileri sürüldü.

DESTEĞİNİ RAKİBE VERECEK

İspanyol basınından ABC'nin iddiasına göre 38 yaşındaki futbolcu, 2026'da yapılacak Barcelona başkanlık seçimlerinde aktif rol oynayacak. Messi'nin doğrudan ya da dolaylı şekilde rakibe destek hamlesi üzerinde planlar yaptığı iddia edildi.

Barcelona'da seçim gündemi oluşmaya başlarken Laporta yönetimine karşı muhalif gruplar birleşik cephe oluşturdu. Seçimde Laporta'nın tarafında yer almayacak olan Arjantinli futbolcunun muhalefeti destekleyeceği iddia edildi. Haberin devamında Messi'nin Laporta'ya karşı hareket etmesi durumunda mali açıdan zor günler geçiren LaLiga devinin başkanlık makamında değişim yaşanmasının olası olduğu da aktarıldı.

Kariyerinde sayısız rekorun sahibi olan ve istatistikleri altüst eden Messi, Barcelona'da 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 10 La Liga şampiyonluğu, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupası ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.