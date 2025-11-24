Barclays Research, gelecek ayki Fed faiz kararının yakın bir ihtimal dengesi sunduğunu, ancak Başkan Jerome Powell’ın Komiteyi faiz indirimine yönlendirme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Bankaya göre son konuşmalar, Yönetim Kurulu üyeleri Miran, Bowman ve Waller’ın indirimi desteklemeye, Başkanlar Musalem ve Schmid’in ise faizi sabit tutmaktan yana olduğunu gösteriyor.

Üyeler Barr ve Jefferson ile Başkanlar Goolsbee ve Collins’in kararsız göründüğü ancak durağan tutma yönünde eğilim gösterdiği belirtiliyor.

Cook ve Williams ise veri bağımlı olsa da indirime daha yakın duruyor.

Barclays, Powell hariç tutulduğunda altı üyenin sabit tutmaya, beş üyenin ise indirim yönünde eğilim gösterdiğini aktarıyor. Powell’ın belirleyici olacağı ve yönetim kurulu üyelerinin ona karşı ayrışma olasılığının düşük olduğu vurgulanıyor.

Barclays, risk varlıklarının daha sağlam bir zemine oturmasını ve ABD dolarının 2026’ya kadar güçlenmesini bekliyor. Banka, USD’nin dirençli seyrini yapay zeka değerlemelerine, yatırım harcamalarının geri dönüşlerine ve kazanç büyümesine ilişkin belirsizliklere rağmen sürdürdüğünü belirtiyor. ABD’deki kapsamlı yapay zeka sermaye harcamalarının dolar için dönüştürücü nitelikte olduğu, zayıflayan Fed bağımsızlığı endişeleri, azalan tarife riskleri ve mali teşviklerin de dolar momentumunu desteklediği ifade ediliyor.

Risk iştahının daha fazla bozulması hâlinde bile USD/JPY paritesinde yukarı yönlü potansiyelin devam edeceği, yüksek beta gelişen piyasa para birimlerinin ise kırılgan kalabileceği belirtiliyor.