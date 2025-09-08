CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polislerin biber gazlı müdahalesi eşliğinde binaya girdi. CHP'lilerin yoğun protestosuyla karşılaşan Tekin, basın odasında bekleyişini sürdürürken CHP'liler de katlarda barikat kurdu.

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'den makam odasında fotoğraf geldi.

Gürsel Tekin'in açıklamasının ardından, CHP'den ilk tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor' dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Burada ne denilebilir. 40 yıllık avukatım ve görebildiğimiz manzara şu ki emniyetle valilikle beraber hareket ediliyor" dedi.