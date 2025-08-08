Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Elazığ Özel İdaresi tarafından yapımı süren ve henüz inşaat aşamasında olan hayvan barınağında yaşananlar hayvanseverleri ve gönüllüleri isyan ettirdi. Gönüllüler tarafından aşılanarak kısırlaştırılan, sahiplendirilmek üzere koruma altına alınan onlarca sahipsiz köpek, Elazığ Belediyesi zabıtaları ve Doğa Koruma ekipleri tarafından toplanarak, ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda olduğu iddia edilen bu barınağa götürüldü. İçeriye girişin yasak olduğu, veteriner hizmetinin bulunmadığı barınakta birçok hayvanın hastalıklarla boğuştuğu, bazı köpeklerin ise öldüğü ifade ediliyor. Gönüllüler ise “Yasa hiçe sayılıyor, merhamet yok, denetim yok” diyerek duruma tepki gösteriyor.

GİRİŞ YASAK, DENETİM YOK, SAHİPLENDİRME İMKANSIZ

Elazığ Özel İdaresi tarafından Kovancılar ilçesinde yapımı süren hayvan barınağı, henüz tamamlanmadan hizmet vermeye başladı. Ancak ortada ne ruhsat var ne de veteriner hizmeti. Tel örgülerle çevrilen ve "yüksek güvenlikli" olarak tanımlanan barınağa, Elazığ Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından onlarca sahipsiz köpek getirildi. Hayvanların çoğunun gönüllülerce aşılandığı, kısırlaştırıldığı ve sahiplendirilmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi. Barınağın kapısında sadece iki güvenlik görevlisi (köy korucusu) bulunuyor. İçeriye sivil vatandaşların, gönüllülerin ya da bağımsız denetçilerin girmesine kesinlikle izin verilmiyor. Aynı şekilde barınakta sahiplendirme işlemi de yapılmıyor. Hayvanların dış dünya ile tüm bağları kesilmiş durumda. Hayvan hakları savunucuları ise bu uygulamayı “tecrit” olarak nitelendiriyor.

BARINAK DA RUHSATSIZ, VETERİNER HİZMETİ YOK

Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya’nın açıklamaları, yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kaya, Elazığ Özel İdaresi tarafından yaptırılan sözde “yüksek güvenlikli” barınağın aslında hukuksuz ve sağlıksız bir yer olduğunu belirtti. Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Elazığ Özel İdaresinin yapmış olduğu yüksek güvenlikli köpek barınağı burası. Kapıya iki tane köy korucusu koymuşlar içeriye giriş çıkış yasak. Hayvanların sahiplenilmesi de yasak burada gönüllü arkadaşların oluşturmuş olduğu yaşam alanında kısırlaştırılmış ve sahiplendirmek için koruma altına aldıkları köpekleri toplayıp bu barınağa getirmişler. Gönüllü vatandaşların baktıkları köpeklerin barınaktan toplanmasının gerekçesi alanın ruhsatsız olması ancak Özel İdareye ait olan barınakta ruhsatsız hatta veteriner ekipleri bile yok. Valilik ve kaymakamlık makamı kanun adamıdır ve kanunu uygulamakta mükelleftir. Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bakımlarının yapıldığı bir yaşam alanından herhangi bir karar gözetmeksizin köpeklerin alınarak özel idarenin yaptırdığı ruhsatsız barınağına getirmek hukuken ne kadar doğru. Yasa barınağın yapılması için 2028 yılına kadar bir süre vermiş özel idarenin barınağı halen inşaat halinde olan bir yer ama tel örgüyle çevrildiği günden beri köpekler toplanarak buraya getiriliyor.”

“HAYVAN SAĞLIĞI HİÇBİR ŞEKİLDE GÖZETİLMİYOR”

Barınakta kış ya da yaz koşullarına uygun hiçbir yapı olmadığını belirten Kaya, “Yaşayanlar yaşıyor, çok büyük alanlar içerisinde kısırlaşmamış, erkek, dişi, yavru köpekleri ayırmışlar. Hayvan sağlığı hiçbir şekilde gözetilmiyor ne kış için ne de yaz için korunacak bir ortam var. Yerlerde birçok ölü köpekler var. Neden bu konulara gelince kanunsuz işlemler yapılıyor anlamış değilim. Bu kanun maddesini yönetmelik ve genelgelerle deldiler şimdi de zamanı beklemeden toplama yapıyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir şekilde korunuyor insanların girişi yasak, sahiplendirme yasası sahiplendirme imkanı da yok bu barınakta” ifadelerini kullandı.