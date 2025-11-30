Dar gelirliler için başlatılan 500 bin sosyal konut projesine, 5 milyonu aşkın kişinin başvurması barınma krizinin ulaştığı noktayı yeniden gözler önüne serdi. Vatandaşların yaşadığı barınma krizine karşı özel sektörün sosyal konut alanındaki önerileri de gündem oldu.

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, her konut projesinin belli bir kısmının sosyal konut olarak üretilebileceği önerisinde bulundu ve “Bir müteahhit bin konut üretiyorsa bunun 100’ünü sosyal konut yapabilir” dedi.

“Orta ve alt gelirlinin konut probleminin çözümü devlette. Bunu biz çözemeyiz. Ama biz de bu noktada kooperatifçilik modelini öneriyoruz” diyen Keçeli, şunları söyledi:

’10 YILDA BİTER’

“İNDER üyesi firmalar orta gelir grubuna yönelik satışlar yapıyordu. Konut kredi faizleri düşüktü, konut fiyatları da erişilebilirdi. Artık üst gelir grubuna yönelik satışlar yapılıyor. Beyaz yakalıyı geri kazanmanın yolu onlara tüketim şansı tanımak. Önceden emekli ikramiyesi ile ev alınıyordu. Şimdi mümkün mü? Bu noktada ‘kooperatifçilik’ önemli. Kamu kooperatif modelinde arsa tahsis edebilir, yeterli arsa var. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu şekilde sorun10 yılda çözülebilir.”

Engin Keçeli

‘İMAR ARTIŞI GÜNAHTIR’

İstanbul’da ‘yerinde dönüşüm’ yapılması gerektiğini ve imar artışına gerek olmadığını aktaran Engin Keçeli, “Gökdelen yapılacak yerler tüm ayrıntılarına göre planlanmalı. Eskiden yapılanlar yapılmış, şimdi ne yapabiliriz ona bakmalıyız. Toprağı bir daha kirletmemeliyiz, bundan sonra hata yapmamalıyız. Atık İstanbul’da 1 santimetre imar artışı günahtır. İstanbul’da imar artışı diyen artık kul hakkı yer” dedi.