Bir yandan kaleci ve stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer taraftan da takımın en önemli kozu Barış Alper Yılmaz’a gelen astronomik teklifi değerlendiriyor. Neom kulübü, 35 milyon Euro önerisinin reddedilmesi üzerine hemen rakamı 40’a kadar çıkardı. Cimbom ise hem 50 milyon Euro talep ediyor hem de Keçiörengücü’ne verilecek yüzde 20’lik payın ödenmesini istiyor.

FEDAKÂRLIĞA HAZIR

Suudi Arabistan ekibi durum değerlendirmesi yaparken, 10 milyon Euro’luk maaş teklifi alan Barış Alper Yılmaz’dan fedakârca bir hamle geldi. Yöneticilerle görüşen 25 yaşındaki yıldız şu ifadeleri kullandı: “Vereceğiniz her karara saygılıyım. Burada önemli olan Galatasaray’ın menfaatleri. ‘Git’ derseniz giderim, ‘Kal’ derseniz de kalıp, aynı mücadeleyi veririm.”