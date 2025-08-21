Galatasaray'da adı transfer söylentilerine karışan Barış Alper Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.
Sezona etkili başlayan milli futbolcu, Instagram hikayesinde yalnızca siyah ekran paylaşarak dikkat çekti.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir grup Galatasaraylı futbolseverler, yıldız futbolcunun hareketinin transfer iddialarıyla ilgili olduğunu savunurken bir diğer grup sarı kırmızılı taraftar ise farklı bir sebeple söz konusu paylaşımın yapıldığı yönünde ikiye bölündü.
Barış Alper'in Avrupa ile Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini çektiği ve sözlü teklifler aldığı biliniyor.