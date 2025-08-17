Barış Alper Yılmaz, bıraktığı yerden üstüne koyarak devam ediyor. Üst üste alınan lig şampiyonluklarında oynadığı futbolla göz dolduran milli futbolcu, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Antep’te attığı iki golün ardından Karagümrük maçında da ağları bulan 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığı da gündemde. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon Euro’luk teklif yapacağı Barış için Galatasaray yönetimi, 50 milyon Euro talep etmişti.

KAFALAR KARIŞTI

Milli futbolcunun gösterdiği başarılı performans yönetimin aklını karıştırdı. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek için kalmak isteyen Barış, oynadığı futbolla bu isteğini kanıtladı. Avrupa’dan da birçok kulübün radarında olan Barış’ın geleceği kısa sürede netlik kazanacak. Galatasaray yönetiminin planlarının arasında milli futbolcuya zamlı yeni bir sözleşme sunmak da var.