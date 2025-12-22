ÖZEL HABER | Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği mücadeleye etkili performansı ve asistiyle damga vuran Barış Alper Yılmaz maç sonunda da konuşulmaya devam ediyor...

Sarı kırmızılı taraftarlar ile yıldızını yeniden barıştıran milli futbolcu Kasımpaşa maçı çıkışındaki tarzıyla gündem oldu.

25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz saha içindeki futbolu kadar saha dışındaki giyim tarzıyla da oldukça dikkat çekici bir imaja sahip. Modayı yakından takip eden ve giydiği sıra dışı kıyafetlerle gündem olmayı başaran Barış Alper Yılmaz'ın Kasımpaşa maçı sonrasındaki giyim tarzı da sosyal medyanın diline düştü.

RAMS Park'tan çıkış yaparken görüntülenen Barış Alper Yılmaz'ın alışık olduğumuz oversize siyah takım kombinine eklediği çanta detayı gözlerden kaçmadı. Sarı kırmızılı taraftarların da oldukça dikkatini çeken bu çantanın markası ve fiyatı merak konusu oldu.

Edindiğimiz bilgiye göre Barış Alper Yılmaz'ın Kasımpaşa maçı sonrasında gündem olan çantası bir İtalyan markası olan Bottega Veneta. Milano'da oldukça popüler olan bu markanın özel serisinde yer alan Andiamo Voyager model canvas-deri karışımlı seyahat çantası üzerinde yer alan imza düğüm (knot) detayı ile göze çarpıyor.

Barış Alper'in tercih ettiği bu modelin anlık olarak fiyatı 7 bin 100 Euro. Türk lirası olarak bu fiyat şu anki kurla yaklaşık 357 bin liraya denk geliyor.