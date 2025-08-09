Galatasaray Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı yenerek sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmayı 2 gol 1 asistle tamamlayan Barış Alper Yılmaz’ın gol sevinci geceye damga vurdu. Milli oyuncu attığı gol sonrası eski Galatasaray oyuncusu Harry Kewell'ın gol sevincini yaptı. Sosyal medyada bu sevinç Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak nitelendirildi.

Hatırlanacağı üzere Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerden sonra asa hareketi yapıyordu. 'Türk Harry Potter’ lakabını alan Kerem Aktürkoğlu’na Galatasaray’ın büyücüsü deniliyordu.

BARIŞ ALPER'DEN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz ise maçtan sonra, "Harry Kewell'a selam olsun ama oteden çıkmadan önce medya ekibimiz bana 'Bunu yapar mısın?' dediler, öyle oldu. Selam olsun Harry Kewell'a..." ifadelerini kullandı.