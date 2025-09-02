Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi, çözüme kavuşuyor.

Uğurcan Çakır'ı 36 milyon Euro'ya kadrosuna dahil eden ve transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Barış Alper'i takımda tutacak.

ZAMLI SÖZLEŞME

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'un 40 milyon Euro'nun üzerine çıkan teklifini geri çeviren Galatasaray, milli oyuncunun tepkisine maruz kalmış ve kriz yaşanmıştı. Sarı kırmızılar, NEOM'un son teklifini de reddetti ve Barış Alper'e yeni sözleşme verme konusunda karar kıldı.

Haber Türk'ün haberine göre milli futbolcunun ayrılığına izin vermeyen başkan Dursun Özbek, Barış Alper'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan son toplantıda yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalmasına karar verildi.

Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla mücadeleye devam edecek. Galatasaray Kulübü, 2 milyon Euro yıllık ücreti olan Barış Alper Yılmaz'a kısa bir süre içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalatacak. Yıldız oyuncuya yüzde 100'ün üzerinde bir zam yapılması bekleniyor.