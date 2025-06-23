2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da oyuncular yeni sezon öncesi tatilde eğlendikleri anları sosyal medyadan hayranları ile paylaşıyor.
19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek olan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz da tatile çıkan isimler arasındaydı.
ARKADAŞININ KAFASINDA TABAK KIRDI
Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana eğlenmeye giden Barış Alper'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Felekten bir gece çalan 25 yaşındaki milli futbolcu, arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi sonrası masada kahkahalar yükselirken paylaşılan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.