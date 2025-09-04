2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Barış Alper Yılmaz, beş dakika sahada kalabildi.

Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-0 öne geçen Türkiye, 63. dakikada Zuriko Davitashvili'nin golüne engel olamadı. Fark ikiye inse de oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibine ciddi pozisyon vermeyen Milli Takım'da teknik direktörü Vincenzo Montella, 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna soktu.

Son dönemde Suudi Arabistan'a transfer süreci ile gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada Giorgi Kochorashvili'ye yaptığı sert müdahale sonrası, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısının ardından hakem Davide Massa tarafından doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.