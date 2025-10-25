Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bodo maçında ıslıklanan Barış Alper Yılmaz’a sahip çıktı… Bu süreçte Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşları ve yönetim destek verirken UltrAslan da Barış Alper Yılmaz için bir açıklama yayınladı ve "Böyle bir oyuncuyu formsuz ya da kötü oynadığı bir maçta, hele hele bir Şampiyonlar Ligi maçında galipken tepkilerin odağına koymak camiamıza bir şey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı yarın oynanacak olan Göztepe maçında Barış Alper'i tribünlere çağıracak ve alkışlayacak.