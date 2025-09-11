Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı yıllık 10 milyon Euro’luk maaş teklifi Barış Alper Yılmaz’ın kafasını karıştırmıştı.

İdmanlara çıkmayı reddeden yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı siyah ekran paylaşımıyla tepkisini ortaya koymuştu. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk’un olumlu yaklaşımı, Başkan Dursun Özbek’in kararlı duruşuyla geri adım attı ve camiadan özür diledi.

Yönetimin Barış’a zamlı sözleşme teklif ettiği iddiaları ortaya atılırken, kısa vadede böyle bir planlama yok. Milli futbolcunun tekrar takıma dönüp yeniden olumlu performans sergilemesi durumunda maaş artışının gündeme geleceği öğrenildi.