Galatasaray , yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın NEOM kulübünden gelen astronomik teklifle birlikte yaşanan krizin ardından Barış Alper'i satmama kararı alarak takımda tuttu. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarılırken anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

Milli yıldızın maaşında yapılan düzeltme sonrası tüm bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor. Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri haline gelecek.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan maaş konusunda Galatasaraylı taraftarlar da ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Barış Alper'in yeni zamlı maaşı hak ettiğini belirten yorumlar yaparken, kimileri de menajeri ile birlikte sezon öncesi kriz yaşatan Barış Alper için ödenecek yeni ücreti fazla bularak tepki gösterdi.

20 MAÇ OYNAMASI GEREKECEK

Yeni sözleşmede yıldız oyuncunun garanti ücreti 3 milyon Euro olacak. Barış toplamda 20 maç oynaması halinde 2 milyon Euro daha elde edecek. Sadakat bonusu 500 bin Euro, 20+ gol katkısı gelirse 500 bin Euro daha kazanacak.

"TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK"

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık." ifadelerini kullandı.

NEOM TEKLİFİ KRİZ YARATMIŞTI

Yeni sözleşmeden önce Barış Alper Yılmaz'a, Suudi Arabistan ekibi NEOM FC tarafından ciddi bir transfer teklifi yapıldı. NEOM'un, oyuncu için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ve yıllık 10 milyon Euro maaş önerdiği iddia edildi.

Galatasaray yönetimi, bu astronomik teklife rağmen transferi kesin bir dille reddetti.