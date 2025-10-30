Transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan teklif alan fakat sarı kırmızılıların izin vermemesi nedeniyle takımda kalan Barış Alper’e teklifler gelmeye devam ediyor Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bodo maçında ıslıklanan ve son dönemde performansıyla eleştirilen milli oyuncu için yönetim bu kez teklifleri değerlendirebilir.

İngiliz basınına göre Barış Alper Yılmaz'a sadece Arap kulüpleri değil, aynı zamanda bazı Premier Lig ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. İngiliz scoutlarının dikkatini çeken milli oyuncuya Ocak ayında İngiltere'den resmi bir teklifin yapılması bekleniyor.

YERİNE LOOKMAN

Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığına karşılık Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu oyuncuyu çok istediği aktarıldı.