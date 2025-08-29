Suudi Arabistan Ligi takımlarından NEOM SC'nin istediği ve transfer görüşmelerinde bulunduğu Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



25 yaşındaki milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha takımdan ayrılmak istediğini iletti. Hafta içi idmanlara katılan milli yıldız Çaykur Rizespor mücadelesi için kadroya alınmadı.

TRİBÜN TEPKİSİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN

Geçen hafta Kayserispor maçının kadrosunda da yer almayan Barış Alper Yılmaz, Rizespor maçı kafilesinde yer almayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, kafası karışık olan milli oyuncunun tribünden tepki görmemesi için bu kararı aldığı belirtiliyor.



Kafası karışık ve transfer durumu netleşmemiş olan Barış Alper Yılmaz, Rams Park'ta tepkiler olabileceği endişesiyle de yine maç kadrosunda yer almayacak.

NEOM transferi gerçekleşmezse, Barış Alper Yılmaz'ın milli aranın ardından Galatasaray forması ile yeniden sahada olması bekleniyor.