Hande Erçel ile Barış Arduç'un 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri, iki oyuncunun özel hayatlarında büyük krize neden olduğu iddia edilmişti.

Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinden veto yediği öne sürülmüştü. Gupse Özay'ın da eşi Barış Arduç'a karşı cephe aldığı konuşulmuştu. Özay, gündem olan diziye karşı tepkisiz kalmış, eşine destek amaçlı dahi bir paylaşımda bulunmamıştı. "Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor" haberleri yapılmıştı.

MUTLU AİLE POZU

Barış Arduç'un dedikoduları yalanlayan bir paylaşım geldi. 41 yaşına basan eşinin doğum gününü mutlu aile pozuyla kutladı. Oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Arduç, fona da Elvis Presley'in 'Can't Help Falling in Love with You' şarkısını koydu.

"COŞKULU BİR 41"

Gupse Özay da siyah beyaz pozlarına "Coşkulu bir 41. İyi ki doğdum" notunu düştü. Özay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun", "41 kere maşallah", "Harika bir yaş olsun" gibi yorumlar geldi.