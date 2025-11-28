'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020'de İzmir Çeşme'de nikâh masasına taşımıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Özay ile Arduç, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Gupse Özay geçen günlerde hayranlarından gelen "Her sabah kocama bak be, maşallah' diyordur" yorumuna esprili bir dille yanıt vermişti. Özay, "Bir ara diyordum, artık demiyorum. Hani deniz manzaralı evde bakmazsın ya artık denize. Onun gibi bir şey" demişti.

"VARDIR BİR BİLDİĞİ"

Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Barış Arduç, Gupse Özay'ın kendisi hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne diyorsa doğru demiştir benim karım. Vardır bir bildiği" diye konuştu.