Beyaz Saray'da gerçekleştirilen tarihi barış zirvesinin ardından Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme çabası sürüyor. Zelenski ve Avrupalı liderlerin yer aldığı zirve sonrasında Putin'in, Moskova'da Zelenski'nin de katılacağı bir barış zirvesi düzenlenmesini önerdiği öğrenildi.

Ancak Ukrayna liderinin bu teklifi anında reddettiği bildirildi. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar da Avrupalı liderlerin, Putin'in bu önerisini doğru bulmadıklarını Trump'a ilettiğini dile getirdi.

CENEVRE'Yİ DE PUTİN VETO ETTİ

Salı günü gerçekleştirilen tarihi zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Rusya ve Ukrayna liderlerini İsviçre-Cenevre'de buluşturma önerisini sundu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İsviçre'nin bu şehrinin "uygun bir yer olabileceğini" söyleyerek Macron'a katıldı.

Ancak Rus kaynaklarda yer alan haberlere göre bu öneri de Putin tarafından veto edildi. Rus lider, İsviçre'nin sözlü garantisine rağmen tutuklanma riski bulunduğunu belirterek yazılı garanti istedi.

"İKİSİ BİR ARAYA GELMELİ"

Beyaz Saray'daki görüşmeye öncülük eden Trump ise barış görüşmeleri ve barış ihtimali hakkında olumlu konuştu. Trump, gelen bir soru üzerine "Belki düşündüğümden daha iyi şekilde anlaşabilirler" yanıtını verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediklerini dile getiren Trump; Avrupalı liderlerin bir yıl öncesine göre ABD'ye daha çok saygı duyduğunu belirtti. Putin ve Zelenski'nin mevcut durumlarını değerlendiren Trump, "Önce ikisi bir araya gelmeli. Şu an için tam olarak arkadaş sayılmazlar" ifadelerini kullandı.