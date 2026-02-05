İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda seyreden iki yakıt tankerine çıkartma yaptıktan sonra el koydu.
Limana çekilen tankerlerin 15 kişilik yabancı mürettebatı gözaltına alındı. Tankerlerde toplamda 1 milyon litre petrol bulunuyordu.
Cuma günü Umman'da gerçekleşecek barış görüşmelerinden saatler önce gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan kaydedilmedi.
İran, tankerlerin yasadışı yakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı. İran yetkilileri, uluslararası bir kaçakçılık ağına bağlı olduklarını söyledikleri gemileri uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Mürettebatın İran'da yargılanacağını vurguladu.