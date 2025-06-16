Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara’da hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, hastaneye kaldırılan İlbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
80 yaşında hayata veda eden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi. Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybeden İlbay, yaşadığı derin acının ardından yakın çevresine kapanık bir hayat sürmeye başlamıştı.
Ailenin verdiği bilgiye göre, merhumenin cenazesi İstanbul’a getirilecek ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Manço Aile Kabristanı’nda, ağabeyi Savaş Manço’nun yanına defnedilecek.