Dünyanın en prestijli düşünce kuruluşları, 23 Aralık 2025 itibarıyla "2026 Risk Raporlarını" masaya koydu. Şaka değil, spekülasyon hiç değil. ABD merkezli ve dünya çapında en etkili dış politika ve strateji düşünce kuruluşu ve Council on Foreign Relations (CFR)’den Chatham House'a resmi adıyla Royal Institute of International Affairs (RIIA), Birleşik Krallık merkezli, dünyanın en saygın uluslararası ilişkiler ve dış politika düşünce kuruluşu olmak üzere herkes aynı noktayı işaret ediyor. Sistem artık bu gerilimi taşımıyor.



Lafı eğip bükmeden, 2026 raporlarına göre olası bir savaşta neler yaşanır? "Kıyamet ajandası"nı önünüze koyuyorum.

1. Pasifik’te domino taşı: Tayvan

CFR’nin "Önleyici Öncelikler Anketi"ne göre 2026, Tayvan için "ya tamam ya devam" yılı. Çin’in bir sabah yapacağı deniz ablukası, sadece bir ada meselesi değil.

ABD, Japonya ve Avustralya’nın doğrudan dahil olduğu küresel bir yangın demek. "Uzak" demeyin; cebinizdeki telefondan sofranızdaki ekmeğe kadar her şey bu boğazdan geçiyor.

2. Rusya-NATO

Rusya - NATO (Baltıklar ve Polonya): Ukrayna’daki savaş artık sınırlarına sığmıyor.

International Crisis Group (ICG), dünyada savaş, iç savaş ve siyasi krizleri daha çıkmadan tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlayan, bağımsız bir uluslararası düşünce ve saha analiz kuruluşu olası Rusya - Nato savaşına karşı uyardı. Rusya’nın hava sahası ihlalleri ve hibrit saldırıları, NATO’nun 5. maddesini her an tetikleyebilir. Baltıklar, 2026’nın en kırılgan "arka bahçesi" konumunda.

3. Ortadoğu’da nükleer şah-mat

İsrail ve İran... Vekil güçler üzerinden yapılan boks maçı bitmek üzere. Raporlara göre İran’ın nükleer eşiği geçtiği bir 2026 senaryosu, İsrail için "varoluşsal" bir saldırı emri demek. Bu sadece bölgesel bir çatışma değil, küresel enerji hatlarının havaya uçması anlamına geliyor.

Masadaki diğer barut fıçıları

Hindistan-Çin: Ladakh sınırında adeta devlerin gölge boksu yaşanıyor..

Kuzey Kore: Kim Jong-un’un nükleer füze denemeleri "rutin" değil, birer savaş ilanı kıvamında.

Siber ve Uzay: Artık sadece top tüfek yok. Uyduların kör edildiği, internetin kesildiği bir "karanlık 2026" senaryosu dosyaların arasında gizli.

Tarih tekerrür mü edecek?

1914’te Saraybosna’da patlayan o tek kurşun için "münferit bir olay" demişlerdi. 1939’da Polonya işgal edilirken "bir şekilde anlaşırlar" diye düşünmüşlerdi. Bugün, dünyanın en büyük "beyinleri" 2026 için "Devletler arası savaş riski en yüksek seviyede" diyorsa, bunu hafife almamak lazım.

Diplomasi hala masada mı? Evet. Ama diplomatların çantalarında barış anlaşmalarından çok, tahliye planları var. 2026, raporlardan yansıyan iddialara göre büyük güçlerin "bilek güreşi" yılı olacak gibi görünüyor. Bakalım kimin bileği bükülecek, kimin masası devrilecek?



Bu haber, küresel düşünce kuruluşlarının (CFR, Chatham House, Crisis Group) yıllık öngörü raporlarındaki veriler ışığında hazırlanmıştır. Sunulan senaryolar birer jeopolitik tahmin olup, diplomatik süreçlerin seyrine göre değişkenlik gösterebilir.