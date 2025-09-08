Gazeteci Barış Pehlivan kayyum teklifinin daha önce CHP içinden başkalarına götürüldüğünü açıkladı.

"BİR BUÇUK AY ÖNCEDEN NABIZ YOKLANMIŞ"

Onlar TV yayınında yaptığı bir görüşmeyi aktaran Pehlivan şu ifadelerde bulundu:

"- Ben bir iddia duydum. Nebil İlseven'i bilen bilir. 2011 yılında Berhan Şimşek İl Başkanlığından ayrılınca Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından il başkanı olarak görevlendirildi. Daha sonra yaşanan bir kriz sebebiyle 53 gün sonra ayrıldı. 2023'te Beşiktaş aday adayı oldu. CHP'li bir iş insanı. Ben duydum ki, bir buçuk ay önce Nebil İlseven'in kapısı çalınmış. Aradım "Bu iddialar doğru mu?" dedim.

"Bana "CHP'li arkadaşlardan hazır mısın böyle bir görev olursa diye teklif geldi" dedi. Bundan bir buçuk ay önceden bahsediyorum. Hani Gürsel Tekin yeni öğrenmiş ya. Bir buçuk ay önce nabız yoklanmış. Nebil İlseven demiş ki "Aklınızdan dahi geçmesin böyle bir şey olur mu ya, benim aklımdan geçmez" demiş. Daha sonrasında "Bana başka isimler geldi ben de aynı arkadaşlara ulaşıp sordum. Bana abi sen kabul etmedin başka arkadaşlara gitti onlar kabul ettiler dediler" dedi. Gürsel Tekin de kontağa geçilen bu isimlerden birisi."

"TEKLİF CHP İÇİNDEN GELDİ"

"- Devlet katından mı geldi bu teklif dedim. "Hayır CHP'lilerden geldi" dedi. Acaba bu kişiler bundan bir buçuk ay önce mahkeme kararının nereye evrileceğini biliyorlar mıydı? Bu konuda yorum yapamam ama demek ki biliyorlardı dedi.