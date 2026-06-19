Altın, gümüş ve platin fiyatları ABD dolarındaki güçlenme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin şahin sinyaller ve İsviçre'deki ABD-İran görüşmesinin bugün gerçekleşmeyeceği haberiyle çakıldı.

Ayrıca yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik sene sonu tahminini aşağı yönlü güncelledi.

Ons altın dünden bu yana sert düşüşler yaşıyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.18'de 4 bin 126 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşlerin etkisiyle aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.18'de 6 bin 180 dolarda bulunuyor.

Gümüş fiyatları yeni günde sabah seansında 08.18'de 63,44 dolarda bulunuyor.

Platin de görüşmelerin iptalinden olumsuz etkilendi. Bugün sabah seansında 08.18'de bin 638 dolarda bulunuyor.

İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD ile İran arasında Cuma günü İsviçre’nin Burgenstock dağ zirvesindeki tatil merkezinde yapılması planlanan görüşmeler gerçekleşmeyecek.

Açıklama, Beyaz Saray Sözcüsü’nün gece saatlerinde yaptığı duyurunun ardından geldi.

Sözcü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, savaşın sona erdirilmesi amacıyla Tahran ile Washington arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik müzakereleri başlatmak üzere İranlı yetkililerle Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirmeyi planladığı görüşme için yapacağı seyahati iptal ettiğini bildirdi.

BANKACILIK DEVİ TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisini artık taşımadığını belirterek yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönlü revize etti.

Banka, aralık ayı için ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürdü.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan notta, yeni hedef seviyenin altının yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğine işaret ettiği ancak bu yükselişin daha önce öngörülenden daha sınırlı olmasının beklendiği belirtildi.

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