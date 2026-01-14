Basın şehidi Barış Selçuk adına verilen 26. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nde “Ulusal Haber” dalında gazetemiz muhabir Özgür Cebe’nin “Eşi benzeri görülmemiş skandal” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki törenle sahiplerini buldu.
Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu ülkede gazetecilik uzun süredir ciddi baskılar altında yapılıyor. “Buna rağmen bu ülkede gazetecilik hâlâ var, yaşıyor ve güçlü bir şekilde mücadele ediyor” dedi.
Hande Mumcu Özendirme Ödülü ise Birgün Gazetesi’nde yayımlanan “Yunus Emre’de soygun imzası” başlıklı haberiyle İsmail Arı’nın oldu. “Haber Fotoğrafı” dalında Anadolu Ajansı’ndan Mehmet Emin Mengüarslan’ın “Yangından kaçış” fotoğrafı ödül aldı.