SÖZCÜ TV'de her cuma akşamı özel haberleri ve siyaset kulisi yorumlarıyla izleyicilerle buluşacak olan Gazeteci Barış Terkoğlu, SÖZCÜ Ana Haber programında oğlu Ali Derya ile beraber gözaltına alındıkları anı anlattı.

Geçtiğimiz gün yaşadığı gözaltı sürecinde telefonuna el konulduğunu söyleyen ve oğlunun telefonunu kullandığını ifade eden Barış Terkoğlu, 4,5 yaşındaki oğlu ile yaşadıkları gözaltı anısını da anlattı.

"4.5 YAŞINDAYKEN BERABER GÖZALTINA ALINDIK"

"- Çok alışkın çünkü benim cezaevi sürecimde de oğlum vardı. İlginç bir anımız da var, çok dokunaklı. O da şu biz beraber gözaltına alındık. 4,5 yaşındaydı Ali Derya. Ben haber işlerimi bitirdim. Çok basit telif hakları ile ilgili bir ifade verecektim. Hiçbir sorun olacağını düşünmediğim bir ifadeydi. "Beraber verelim oradan da parka gidelim" dedim. Onu bebek arabasına koydum. Gittik ancak fakat ben daha önce bir başka ifadeyi unuttuğum için hakkımda yakalama kararı varmış. İkimizi birden gözaltına aldılar.. Araca bindik. O dört buçuk yaşında ben yanındayım. Bebek arabasını katladık polis aracının arkasına koyduk Polis arabası gidiyor ama arkada 4,5 yaşında bir çocuk ve ben. "Baba ne oluyor" dedi. Ben de ona açıklamaya çalıştım. Hayat Güzeldir filmini hatırlarsınız. Toplama kamplarında çocuğa oyun oynatmaya çalışan. Ben de ona biraz oyun oynatmaya çalıştım ama anladı tabi. Karakolda eşime teslim ettim. Bir kere de beraber gözaltına alınma anımız var. Oğlum o kadar da yabancı değil bunlara"