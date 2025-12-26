SÖZCÜ TV programcısı Gazeteci Barış Terkoğlu, perşembe günü "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Terkoğlu, SÖZCÜ TV ekranlarında Özlem Gürses ile yaptığı programda gözaltı sürecini anlattı:

"- Türkiye'de son dönemde hepimizin en çok konuştuğu konu yapılan uyuşturucu operasyonlar. Bu operasyonlarda çoğunlukla insanlara uyuşturucu testleri yapılıyor ve hatta kimi zaman özel yaşam alanına taşacak şekilde bazı detaylar kamu önüne seriliyor. Bende böyle bir kaygı var bence toplumda da var. Neden bu ünlü kullanıcılar üzerinden konuşuluyor da baronlar, satıcılar bu işin başlatıcılarına bir şey yapılmıyor diye. Ben de İçişleri Bakanlığı kaynaklarına bunu sordum. Rakam rakam açıkladım. Türkiye'de iki yılda yakalanan uyuşturuculardan bahsettim. Bakanlık kaynaklarına sordum. Sonuç olarak bana bir yanıt verdiler. Dediler ki, 2 yılda 50 tonun üzerinde uyuşturucu madde yakalandı. Bunların yüzde 49'u İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı. 5-6 ülkenin ortak operasyonları var. Çetelerin kullandığı kripto programlar deşifre edildi. Büyük baronlar listesi de verdiler. Bana bir eleştiri yaptılar. medya bunları yeterince tartışmıyor dediler. Ünlüler olunca konuşuluyor ama baron olunca araya kaynıyor. Kendilerine haksızlık yapıldığı hissiyatı hakimdi bana verilen yanıtta fakat mesele buradan çıkmadı. Haber öyle bir şeydir ki, köpeğin insanı ısırması değil insanın köpeği ısırması haberdir deriz ya tam da öyle bir şey öğrendim."

"ABD'DEN İTHAL İLLEGAL FORM"

"- Biliyorsun son dönem operasyonda kütüphane isminde bir yer geçiyor. Dikkat edersen tabelası bile yok. Niye bu kadar çok adı geçiyor. Türkiye'de insanlar açıktan eğlenmiyorlar. Bir muhafazakar kültür mü dersin, endişe mi dersin. Sosyal medyada çok görüyorum. Masada haydari var fava var ama içilen şey yok. Ben insanların hangi yaşam tarzına sahip olursa olsun bu alana kör kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat insanlar dans edersem yüksek glikozlu sağlığa zararlı içecekler tüketirsem ben dışlanırım eleştirilirim gibi endişelerle eğlence kültürü geriye çekilmiş durumda. Ben bunun tarihini anlattım bir keresinde. ABD'de 1919'dan 1933'e kadar alkol yasakları var. Dört başkan döneminde alkol dağıtmak, yaymak yasak. Yasak olunca insanlar içiyorlar ama eğlence kültürü yer altına çekiliyor. Bu sebeple de mafya çoğalıyor. Çünkü illegal faaliyetleri sürdürecek yapılar ortaya çıkıyor. Mafya büyürse başka şeyler de büyüyor. İnsanlar kamuya açık eğlence kültürü içinde eğlenmenin sınırları var. Bunu yeraltına çektiğinizde illegalin de illegali denecek yasaklı maddelerin arttığını görüyoruz."

"KÜTÜPHANE MEKANINDAN ÇIKAN SAVCI"

"- Ön tarafı pizzacı dışarıdan pizzacı gibi duruyor. ABD'deki kulüp tipi de böyle zaten ABD'den ithal edilmiş bu form. İçinde daha gizli bir kapı var. Oradan gece kulübüne giriyorsun. İkinci bir kapı var. Mekanın adı çok geçince İstanbul'da savcılık talimatıyla polis ekipleri bu mekana da gidiyor. Gittikten sonra mekanda hem uyuşturucu için hem de yasaklı madde için aranan insanlar olabilir diye polis arama yapıyor. Bir kişiye yanaşıyor polis o kişi beni arayamazsınız diyor. Neden diyorlar ve Ben savcıyım diyor. Kimliğini gösteriyor ve o kişi aranamıyor. Bunun üzerine polis bu durumu savcıya bildiriyor. Yargı kaynakları dedi ki o aramada üç tane silah bulduk dediler. Neyse polisler savcıya bunu bildiriyorlar. Savcılık bu bilgiyi alıp HSK'ya bildirim de bulunuyor. Benim haberim bu kadar."

"SAVCILIK HABERDEN RAHATSIZ OLDU"

"- Ben bu haberi yaptıktan sonra biliyorum ki, savcılığı rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Şuanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir dizi operasyon yapıyor. Bir de emniyet var. Biliyoruz ki böyle dönemlerde kurumlar arası gerilimler olabilir. Doğal olarak Savcılık uyuşturucu operasyonlarını yaparken kendisinden olan savcının böyle bir şekilde adının anılması Savcılığı rahatsız ediliyor.

"POLİSLERE KONUM ATTIM"

- Jandarma arkadaşlar aradılar. Sizi gözaltına almaya geldik ama gazetede değilsiniz dediler. Ben konum yolladım. Aramayın başka yerde diye. Orada da bekledim."