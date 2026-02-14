"Cehennem Necati" ve "Köln'ün Babası" lakaplarıyla tanınan suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı; Necati Arabacı'nın iddianamesine ilk kez Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu ulaştı.

Arabacı'nın dosyası Sözcü TV'nin gündem belirleten programı "Özlem Gürses-Barış Terkoğlu" programında masaya yatırıldı.

İddianameyle ilgili ayrıntıları aktaran Terkoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye uzanan suç ağı ve Ayhan Bora Kaplan'a dikkat çekti.

Sözcü TV programcısı Terkoğlu'nun aktardığına göre, Ekim 2025'te yakalanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Arabacı'nın Almanya'dan Türkiye'ye uzanan geniş bir suç ağına sahip olduğu öne sürüldü.

İddianamede, "Cehennem Melekleri" motosiklet kulübüyle bağlantıları ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle özel ilişkileri de yer aldı.

Terkoğlu, şunları aktardı:

"Necati Arabacı 1972 yılında Köln’de doğmuş. Almanya’da özellikle sokak çeteleri arasında bilinen bir isim. Oradaki lakabı “Cehennem Necati”. Bir lakabı daha var: “Köln Babası”.

Türkçede “Cehennem Melekleri” dediğimiz motosiklet kulübü, yani Hells Angels, 1948’de kurulmuş ve 32 ülkede sembolleri bulunan bir yapı. Bazı ülkelerde sadece motosiklet kulübü değil, sokak çetesi niteliği taşıdığı gerekçesiyle yasaklanmış.

Necati Arabacı’ya Almanya’da ilk suçlama, genelev bölgelerinde işlenen suçlarla ilgili. 2002’de, 30 yaşındayken ilk kez tutuklanıyor. Suçlamalar: suç örgütü kurmak, fuhşa zorlamak ve insan kaçakçılığı. Almanya’da bazı kadınların örgütler eliyle fuhşa zorlandığı ve insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları vardı. Bu davada 9 yıl hapis cezası aldı. Cezasının bir bölümünü çektikten sonra 2007’de tahliye edilerek Almanya’dan sınır dışı edildi ve bir daha Almanya’ya girmemek üzere deport edildi.

2007’den sonra Almanya dışında yaşamaya başladı ancak Almanya’daki yapılanmayı yönetmekle itham edildi. 2015’te Avrupa Birliği’nde hakkında yakalama emri çıkarıldı. 2018’de Türkiye’de benzer suçlamalarla yakalanıp bırakıldı.

2023’te ise adını sıkça Ayhan Bora Kaplan ile birlikte duyduk. Ankara merkezli bir suç yapılanmasının lideri olarak bilinen Kaplan, eğlence dünyasında ve bazı iddialara göre emniyet ve siyaset çevreleriyle ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonları da çok tartışılmıştı.

Bir fotoğrafta, Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde Necati Arabacı’nın da bulunduğu görülüyor. Dosyada bu fotoğrafın hikâyesi de Arabacı’ya sorulmuş.

Necati Arabacı son olarak Slovakya’ya gidiyor. 9 Eylül’de Slovakya’da gözaltına alınıyor, ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakılıyor. Ardından İzmir’e geliyor; burada gözaltına alınıp tutuklanıyor.

Türkiye’de özellikle İzmir’de, Çeşme, Urla ve merkez ilçelerde eğlence dünyasında etkili bir isim olduğu iddia ediliyor. Gece kulüplerinde tanınan bir figür.

Kasım ayında İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı veriliyor. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz ediyor ve Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklama kararı veriyor. Bu süreç, yargı içindeki görüş ayrılıklarını da ortaya koyuyor.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame yaklaşık üç yıllık bir soruşturmanın ürünü.

Suçlamalar şunlar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Nitelikli yağma

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış silahlı kasten yaralama

Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet

Dosyada 14 tanık var. Tutuklu olarak görünen tek isim Necati Arabacı.

Soruşturmanın başlangıcında çeşitli ihbarlar yer alıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ve CİMER’e yapılan başvurular arasında şu iddialar bulunuyor:

Almanya doğumlu ve Almanca konuşan bir kişinin, Türkiye’den Almanya hatları temin ederek özellikle yaşlı Avrupalıları “halka arz” vaadiyle dolandırdığı, ayda yüz binlerce euro kazandığı,

Bu yapılanmanın başında Necati Arabacı’nın olduğu ve telemarketing dolandırıcılığından komisyon aldığı,

Dolandırılan bir kişinin Almanya’dan gelip parasını istemesi üzerine darbedildiği,

İzmir’de sokak ortasında silahlı saldırılar gerçekleştiği,

Eğlence mekânlarında haraç ve tehdit olayları yaşandığı.

Örneğin Bornova’da bir kişinin üzerine bir şarjör mermi boşaltıldığına dair ihbar bulunuyor. Başka bir ihbarda, bir eğlence mekânındaki ortaklık anlaşmazlığının Arabacı’ya “havale edildiği”, ardından mekana silahlı kişilerin giderek tehditte bulunduğu iddia ediliyor.

Bir başka ihbarda, “Papağanlar” olarak anılan bir grubun adı geçiyor. İddianamede örgüt şemasında bu soyadı taşıyan bir ismin bulunduğu belirtiliyor. Mekan baskınları, tehditler, silahlı yaralamalar ve haraç iddiaları dosyada yer alıyor.

Ayrıca İzmir’de bazı restoran ve eğlence mekanlarında farklı gruplar arasında hesaplaşmalar yaşandığı, sokak ortasında silahlı saldırıların gerçekleştiği yönünde çok sayıda vatandaş ihbarı dosyaya girmiş durumda.

Özetle iddianame; İzmir merkezli, eğlence sektörü ve bazı ticari faaliyetler üzerinde baskı kurduğu iddia edilen, tehdit ve silah kullanımıyla ilişkilendirilen bir suç örgütü yapılanmasını konu alıyor. Dosyanın yargılama sürecinde hangi sonuçlara varacağı ise merak konusu."