Sözcü TV'nin gündemi belirleyen programı "Özlem Gürses-Barış Terkoğlu" programı, sahte bir şeyhin daha gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Barış Terkoğlu, Adana Yüreğir'deki Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir yapılanma ve liderinin dehşet veren uygulamalarını aktardı.

Terkoğlu, gerçek adının Fadıl Dadaş olduğu öğrenilen sahte şeyhin daha önce bir kamu hastanesinde sözleşmeli temizlik-hasta bakıcı olarak çalıştığını ardından mermercilik işi yaptığını söyledi.

Mermercilik yaparken türbe sahipleri ve din adamlarıyla temas kurarak "şeyh" olma fikrinin geliştiğini ifade eden Terkoğlu, dergahın Adana'da başlayıp Adıyaman'a kadar yayıldığını ve ardından dernekleştiğini belirtti.

Terkoğlu, Sözcü TV'de de ekrana getirilen görüntülerde faaliyetlerin dini ilimlerden çok, davul ve def eşliğinde olduğunu vurguladı.

"Şeyhin" Arapça okuma yazması olmamasına rağmen, çocuk sahibi olmak isteyenlere, kısmet arayanlara veya ruhsal sıkıntısı olanlara yeşil yün iplik verip okuyup üflediği, suya, tuza, pirince, toprağa okuyup üfürdüğü iddiaları olduğunu da aktaran Terkoğlu, akılalmaz uygulamalar olduğundan da bahsetti.

Terkoğlu, müritlerin büyük çoğunluğunun zor koşullarda yaşamalarına rağmen "şeyhin" oğlu Muhammed Sadık'ın sosyal medya hesabında lüks arabalarla poz verdiğini de aktardı.