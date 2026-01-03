Yalova'da üç polisin şehit olduğu IŞİD operasyonunun yankıları sürüyor.

Sözcü TV'nin yeni programı "Özlem Gürses-Barış Terkoğlu" programında da söz konusu "IŞİD operasyonu" masaya yatırıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Yalova'daki operasyonun ardından ormanda sarılı halde bulunan silahlarla ilgili detayı Sözcü TV ekranlarında aktardı.

Terkoğlu, deneyimli gazeteci Özlem Gürses ile gündemin tüm yönleriyle aktarıldığı Sözcü TV'nin yeni programında şunları paylaştı:

"Yalova'daki bu olay çok kritik; burası kriminal şeylerin olabileceği bir yer.

Şu fotoğraf bana şunu anlatıyor: Polis, o silahlı çatışmanın ardından silahları ormanın içerisinde, brandaya sarılı vaziyette buluyor.

Evde silah tutmuyorlar. Eğer 27 Aralık günü üç polisimiz o eve gittiğinde silahla mukabele edilmişse kendilerine çok büyük ihtimalle yılbaşında bir silahlı eylem planlıyorlardı.

Bu katliamı yapan kişiler belki de İstanbul’da ya da bir kentimizde büyük bir saldırı yapacaktı.

Üç polisimiz şehit olarak belki de 31 Aralık gecesi ya da 31 Aralık öncesinde daha büyük bir saldırıyı canlarıyla önlemiş oldular. Bana bu fotoğraf onu düşündürdü."