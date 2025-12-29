Rekor üstüne rekor kıran değerli metaller yeni haftanın ilk işlem gününde kazançlarının bir kısmını geri veriyor. Ons altın, yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 512 dolar seviyesinde yükseldi. Altın, cuma günü 4 bin 549 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın tarafında yaşanan geri çekilme sonrasında gram altın tarafında da düşüş görüldü. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,3'lük düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 08.08'de 6 bin 266 TL seviyelerine işlem görüyor. Gram altın fiyatı gece seansında 6 bin 170 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşadı.

GÜMÜŞTE REKOR SONRASI SERT DÜZELTME

Gümüş fiyatları haftaya düşüşle başladı. Ons gümüş sabah seansında 84,05 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra düşüşe geçti. Ons gümüş 08.08'de 79,32 dolar seviyesinde bulunuyor.

TRUMP VE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ PİYASAYA NEFES ALDIRDI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kar satışları ile Trump ve Zelenskiy arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik yapıcı görünen görüşmelerin birleşimi, altın ve gümüşü baskı altına aldı” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile savaşın sona erdirilmesine dair bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını, belki de çok çok yakın olduklarını” dedi.

GÜMÜŞ YILIN PARLAYANI OLDU

Gümüş, yıl başından bu yana yüzde 181 artışla altını solladı. ABD’de “kritik mineral” olarak sınıflandırılması, arz kısıtları, düşük stok seviyeleri ve artan sanayi ile yatırım talebi bu yükselişe destek verdi.

Altın da 2025'te güçlü bir performans sergileyerek şimdiye kadar yüzde 72 yükseliş kaydetti ve rekor üstüne rekor tazeledi. Bu yükselişte ABD’de faiz indirimlerine dair beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının dolardan ve ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimiyle artan alımlar ve ETF’lere güçlü girişler etkili oldu.

FED BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

2026'da ise piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in iki kez 25 baz puan faiz indirmesini öngörüyor. Fed'in faiz indirmesi piyasaların güvenli liman olgusuyla değerli metallere yönelmesini sağlıyor.

PLATİN VE PALADYUM DÜŞÜŞE GEÇTİ

Spot platin yeni haftada sert düşüş yaşayarak 2 bin 441 dolara indi; gün içinde 2 bin 478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Paladyum ise yüzde 8’lik sert düşüşle bin 771 dolara geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.